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Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı

İlkbaharın son günlerinde Artvin’in yüksek kesimlerine kar yağdı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı

İlkbaharın son günlerinde Artvin’in yüksek kesimlerine kar yağdı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:10
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Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı

Artvin'de Cuma gününden itibaren etkili olan sağanak yağış, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Artvin il merkezinin yüksek kesimleri ile Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı Maden köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Erdal Akman, otlatmak için yaylaya götürdüğü hayvanları ile kar yağışına maruz kaldı.

Yusufeli ilçesine bağlı 2 bin bin rakımlı Avcılar köyünde ise aniden bastıran kar yağışı çobanları olumsuz etkiledi. Esenyaka Köyü mezrasında çiçekler ve yeşillikler Mayıs ayında yağan kar nedeni ile beyaza büründü.

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