Arhavi’de kadınlar imece usulü köme pestil yapımına başladı

Artvin’in Arhavi ilçesinde kadınlar imece usulü köme pestil yapımına başladı. Ceviz ve fındıklar ince işçilikle iplere geçilirken, geleneksel yöntemlerle birçok aşamadan geçtikten sonra sofralarda yerini alıyor.

Artvin’de yöresel lezzetler arasında yer alan ve kışın tatlı olarak tüketilen bölge halkının pestil ve köme adını verdiği cevizli sucukların yapımına başlandı. Arhavi ilçesinin Ulukent köyünde kadınlar tarafından imece usulüyle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle yapılan pestiller oldukça zor yöntemlerden geçiyor. Bölgede yetişen yöreye özgü ceviz, hurma ve üzüm kullanılarak hiçbir katkı maddesi kullanılmadan elde edilen kömeler kışlık yiyecek olarak sofralarda yerini alıyor.

"Yapımı zor ama keyifli"

Bölgede yüzyıllardır yapılan geleneği anlatan Saziye Özkara, küçük yaşta büyüklerinden öğrendiği köme ve pestil yapımını şimdi çocuklarıyla birlikte yaptığını ifade etti. Özkara, “Üzümleri tek tek topluyoruz.Üzüm suyundan yapılıyor. Daha sonra yıkayıp şırasını çıkartıyoruz. Birkaç kere kaynatıp tekrar süzüyorsun. Ceviz ve fındıkları tek tek ipe dizip kurumlarını bekliyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatılan karışımın içine bandırıyoruz. Yapımızı zora ama keyifle yapıp yiyebileceğimiz büyüklerimizden gördüğümüz bir gelenek” ifadeleri kullandı.