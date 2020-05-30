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ARHAVİ BELEDİYESİ VATANDAŞLARA HİZMETTE 7/24 ÇALIŞIYOR

Arhavi Belediyesi kısıtlama nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor

ARHAVİ BELEDİYESİ VATANDAŞLARA HİZMETTE 7/24 ÇALIŞIYOR

Arhavi Belediyesi kısıtlama nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor

30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:06
2004 Okunma
ARHAVİ BELEDİYESİ VATANDAŞLARA HİZMETTE 7/24 ÇALIŞIYOR

Artvin-Arhavi Belediyesi kısıtlama nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Vefa destek gurubu bünyesinde alınan destek talepleri bir bir karşılanıyor.

Salgın nedeni ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü iki vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını belediye zabıta ekipleri tarafından karşılandı. Bir vatandaşın ihtiyaç duyduğu ilaçları temin edilerek evine götürülerek teslim edildi. Diğer bir vatandaşımızın da talebi üzerine vergi ve su borçlarını ödeyebilmesi için belediye ve vergi dairesine götürüldü.

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