ARHAVİ BELEDİYESİ VATANDAŞLARA HİZMETTE 7/24 ÇALIŞIYOR

Artvin-Arhavi Belediyesi kısıtlama nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Vefa destek gurubu bünyesinde alınan destek talepleri bir bir karşılanıyor.

Salgın nedeni ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü iki vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını belediye zabıta ekipleri tarafından karşılandı. Bir vatandaşın ihtiyaç duyduğu ilaçları temin edilerek evine götürülerek teslim edildi. Diğer bir vatandaşımızın da talebi üzerine vergi ve su borçlarını ödeyebilmesi için belediye ve vergi dairesine götürüldü.