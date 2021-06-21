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Aracın motor bölümünde sıkışan kedi için not bıraktı

Artvin’de park halinde bulunan aracın motoruna giren yavru kedi, duyarlı bir vatandaşın araca yapıştırdığı not ile fark edildi.

ARTVİN 21.06.2021, 11:51
Aracın motor bölümünde sıkışan kedi için not bıraktı

Artvin’de park halinde bulunan aracın motoruna giren yavru kedi, duyarlı bir vatandaşın araca yapıştırdığı not ile fark edildi.

Artvin merkez Yenimahalle mevkide park halinde bulunan bir aracın motor kısmana giren kedinin sesini duyan Abdulkadir Yılmaz isimli vatandaş kediyi uzun süre acın içinden çıkarmak için uğraştı. Başaramayınca etrafta gezinerek haber vermek için aracın sahibine aramaya başladı. Aracın sahibini bulamayan Yılmaz, yavru kediyi de aracın içinden çıkartamayınca, ön cama “dikkat motorda yavru kedi var kontrol edin” yazılı notu bıraktı.
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