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Artvin Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Güncel 02.02.2022, 14:35
Artvin Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu
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Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) bölgesindeki 42 km'lik yol açık tutulmaya çalışılıyor. Kaymakam Ali Osman Bulat, kar kalınlığını 3 metreyi bulan bölgeyi ziyaret etti.