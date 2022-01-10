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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu

Güncel 10.01.2022, 10:17
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu
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Gökyüzünden görüntüsü ile kalbi andıran Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu