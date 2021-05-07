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Artvin'de doğanın muhteşem görünümü tabiatın zorluklarını unutturuyor
Güncel
07.05.2021, 11:09
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Artvin’in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Sahara Milli Parkı, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor. Milli Park içinden geçen Şavşat-Ardahan karayolu virajlı ve eğimli yollarının zorluğu, muhteşem doğanın gölgesinde kalıyor.
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