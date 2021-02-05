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Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı
Güncel
05.02.2021, 19:34
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Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi’nde geç de olsa kayak sezonu açıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklar, kayak merkezine çıkarak doyasıya eğlendi.
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