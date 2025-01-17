SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Tarihleri

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

En Düşük Emekli Maaşı 14.469 TL’ye Yükseliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükseltilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklik, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine uygulanacak.

Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, en düşük maaş artışı Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Eğer düzenleme Ocak ayı içerisinde yetişmezse, aradaki farklar Şubat ayında hesaplara yatırılacak.

Emeklilere Destek Devam Ediyor

Hükümet, emeklilerin alım gücünü artırmak ve enflasyon karşısında ekonomik durumlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Zamlarla birlikte, emeklilerin günlük yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri hedefleniyor.