Ekonomik Sıkıntılar, Çıkma Lastiğe Yönlendirdi

Kayalı, lastik fiyatlarının artış gösterdiği bu dönemde, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların çıkma lastikleri tercih ettiğini vurguladı. "Az kullanılmış filo lastikleri dediğimiz sıfıra yakın olan lastikler, çıkma lastik olarak adlandırılır. Bu lastiklerin ömrü genellikle 30 bin kilometre civarındadır ve sıfır lastiklerle hemen hemen aynı standartlardadır" dedi. Sıfır lastiğin ömrü ortalama 40 bin kilometre iken, birçok sürücünün çıkma lastikleri 70-80 bin kilometreye kadar kullandığını belirtti.

Hayat Pahalılığı Etkisini Gösteriyor

Şehmus Kayalı, sürücülerin sıfır lastik alacak maddi imkana sahip olamadığını, bu nedenle çıkma lastiklerin daha uygun fiyatlarla sunulmasının önemli bir alternatif oluşturduğunu ifade etti. "Çıkma lastiklerin fiyatları, sıfır lastiklere göre yaklaşık yarı fiyatına. Ancak buna rağmen birçok sürücü bile bu fiyatlarla bile almakta güçlük çekiyor. Ekonomik şartlar sürücüleri zor durumda bırakıyor" şeklinde konuştu.

İkinci El Lastik Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kayalı, vatandaşlara ikinci el lastik alırken dikkat etmeleri gereken noktaları da paylaştı: "İkinci el lastik alırken mutlaka yanaklarına ve üretim tarihlerine bakmalısınız. Lastiğin üretim tarihi çok önemli çünkü zamanla lastiklerin dayanıklılığı azalır. Ayrıca, çıkma lastiklerin bakım ve kullanımı oldukça önemlidir."

Hayat Pahalılığı, Sürücüleri Alternatif Çözümlere Yönlendiriyor

Artan yaşam maliyetleri, her alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de kendini hissettiriyor. Sürücüler, giderek artan lastik fiyatları ve genel ekonomik zorluklarla birlikte, daha uygun fiyatlı alternatifler arayışına giriyor. Çıkma lastikler, bu süreçte önemli bir çözüm olarak öne çıkarken, vatandaşlar bütçelerine uygun lastiklere ulaşabilmek için alternatif yollar arıyor.

Sürücülerin ihtiyaç duydukları lastiklere ekonomik olarak ulaşabilmelerinin zorluğu, hayat pahalılığının etkisiyle daha da arttı. Çıkma lastiklere olan ilgi, sektördeki ekonomik dengesizliği ve tüketicilerin artan mali yüklerini gözler önüne seriyor.