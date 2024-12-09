Çırak Sıkıntısı Devam Ediyor

Babadan kalma dükkânında işini sürdüren Uygur, çırak yetiştirmenin zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mesleğe 6 yaşında başladım, şimdiye kadar işimi titizlikle sürdürüyorum. Ancak artık gençler bu mesleği tercih etmiyor. Çırak yetiştiremiyoruz çünkü çoğu kişi çabuk kazanç beklentisinde. Oysa bu işler de toplum için çok önemli."

Ayakkabı Tamirine İlgi Artıyor

Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine tamire yöneldiğini dile getiren Uygur, tamirciliğin eskisinden farklı boyutlara ulaştığını anlattı:

"Eskiden israfa alışmıştık. Şimdi ise insanlar aldıkları pahalı ayakkabıları atmak yerine tamir ettiriyor. Biz de eskiden yapmadığımız, daha detaylı tamir işlemlerini uygulamaya başladık. Vatandaşların bütçelerine uygun hizmet sunmaya çalışıyoruz."

Fabrikasyon Tamir Dönemi

Yoğun talepler karşısında iş yükünü azaltmak için fabrikasyon yöntemlere yöneldiklerini belirten Uygur, mesleği modernize ederek talepleri karşılamaya çalıştıklarını vurguladı.

Artan ayakkabı fiyatları, sadece tamircilerin iş yükünü artırmakla kalmadı; aynı zamanda tamirciliğin kıymetini yeniden gözler önüne serdi. Ancak ustalar, mesleğin sürdürülebilirliği için gençlerin bu alana ilgi göstermesi gerektiği görüşünde birleşiyor.