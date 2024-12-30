Toplamda 2,2 milyar TL büyüklüğünde olan halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylar 1,18 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylar ise 1,42 kat talep gördü. Halka arz büyüklüğü, 2,7 milyar TL tutarında talep ile 1,27 kat aşıldı.

Yatırımcılar İlgisinden Memnuniyet Duyuluyor

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, halka arz sonuçlarından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu başarı, Armada Gıda'nın global marka yolculuğuna ivme kazandıracak önemli bir adım oldu. Yeni ortaklarımızın gücünü arkamıza alarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Sönmez, şirketin yatırımlarına devam edeceğini belirterek, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle, devam eden yatırımlarımızı ve işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Üretimimizi artırarak, uluslararası pazarlardaki payımızı büyüteceğiz ve 2025 yıl sonuna kadar üçüncü fabrikamızı tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, şirketin Kazakistan'da tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı planladığını ve temiz enerji yatırımlarını artırmak amacıyla Şanlıurfa ve Hatay’da GES projeleri gerçekleştireceğini söyledi.

Borsa İstanbul’da İşlem Başlıyor

Armada Gıda’nın halka arzının ardından, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması için geri sayım başladı. Armada Gıda payları, 03 Ocak 2025’te Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.