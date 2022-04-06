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Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı!

Spor 06.04.2022, 11:21
Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı!
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Bir dönem Real Madrid, Chelsea, Juventus, Napoli gibi Avrupa devlerinin de formalarını terleten Arjantinli golcü kramponlarını asma kararı aldı.