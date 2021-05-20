Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık

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MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar arılarını kır çiçekleriyle kaplı Toros Dağları'nın 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır Yaylasına taşımaya başladı. Arılar yazı yaylalarda geçirecek ancak arıcıların bu yıl en büyük endişesi ise kuraklık. Arıcı Celal Çay, yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklık etkisinin oluşmadığını ancak beklenen yağışın düşmemesi halinde ciddi problemlerle karşılaşacaklarını söyledi. Çay, 20 Mayısın ´Dünya Arı Günü´ olduğunu da hatırlatarak, "Arılarımıza sahip çıkalım" dedi.