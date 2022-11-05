YÖKAK’tan ÇMYO’ya ziyaret

“Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme ve Değerlendirme (YÖKAK)” programı çerçevesinde Çıldır Meslek Yüksekokuluna ziyaret gerçekleştirildi.

YÖK Kalite Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Asaf Varol, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar ve Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü ile birlikte öğrenci değerlendiricisi olarak Erhan Ergin katıldı. Yapılan ziyarete; Rektör Yardımcısı Mustafa Yıldız, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Havva Vanlı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kahraman Ayırkan, Bilgi İşlem Daire Başkanı Yavuz Kepenek eşlik ettiler.

YÖK Kalite Kurulu üyelerini karşılayan Çıldır MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ömer Cenap Özdemir ve akademik-idari personel; yüksekokulumuzun bölüm ve öğrenci sayıları, fiziki ve sosyal imkanları ile yüksekokulumuz akademik personeli ve öğrencileriyle sadece bir dönem içerisinde gerçekleştirilen toplam 28 etkinlik hakkında bilgiler paylaşarak, ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirdiler. Ayrıca misafirlere Çıldır’ın yöresel ürünlerinden ikram edilip, Çıldır’lı Aşıklardan Mehmet Oktay ve Faruk Erdoğan aşık atışması yaparak ilçemizin aşıklık geleneği tanıtıldı. YÖK Kalite Kurulu üyeleri Çıldır Meslek Yüksekokulunu beğenerek, ziyaretten memnun ayrıldılar.