Yeniden Refah Partisi Çıldır’da ilk kongresini gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanlığı 1. Olağan kongresini gerçekleştirdi.

Çıldır Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Caner Çoban, Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız ve çok sayıda partili katıldı.

Gerçekleştirilen kongrede partilerle seslenen İl Başkanı Caner Çoban partilileri selamlayarak konuşmasına başladı. Çoban yapmış olduğu konuşmada “İslam alemine, mazlumlara, milletimize hizmet etmek amacı ile merhum liderimiz merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 1970 yılında başlatmış olduğu Milli Görüş Harekatı Milli Nizam Partisi ile başlamış olup siyonizme karşı 50 yıllık bir mücadele vermiştir. Bugünde O’nun mirası olan ve ilk tohumları 2018 yılında atılan Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından devam etmektedir. Allah’a şükür Serhat şehrimizde bu görev bizlere nasip olmuştur.

Partimiz 81 il 930 dan fazla ilçede teşkilatlarını kurmuş mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bugün toplamda 350 bin üye ile Türkiye’nin 4. Büyük partisi konumundayız. Kötü giden devlet yönetimine, ekonomiye, devlet içindeki keşmekeşliğe, her gün biraz daha umudunu kaybeden gençlerimize umut olmak için emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Yeniden Refah Partisi iktidarında birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, devlette liyakata önem verip, adaleti sağlayacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız ise, Aşıklar diyarı Çıldır olarak ilçede Yeniden Refah Partisini hak ettiği yere taşıyacaklarını beyan ederek, kongreye katılan tüm partililere teşekkür etti.