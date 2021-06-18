Yabancı dil bilen jandarma ekipleri görev başında

Her yıl kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da turist yoğunluğunun olduğu Çıldır ilçesinde yabancı dil bilen jandarma ekipleri göreve başladı.

Ardahan il jandarma komutanlığı tarafından, turizm bölgelerinde emniyet ve asayiş ile bölgeye turizm amaçlı gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olmak amacıyla yabancı dil bilgisi yüksek olan personel göreve başlatıldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bölgede turizm akışı başlamış olup, görevli turizm jandarma ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin, yalnızca güvenlikle ilgili değil, adres bulma ve rehberlik başta olmak üzere her türlü sorunlarında yardımlarına koşmakta ve turizm jandarma ekipleri, turistlerin tatillerini güven içinde geçirmeleri için titizlikle çalışmakta.