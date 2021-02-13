Yaban hayatına yem takviyesi

Türkiye’de en düşük hava sıcaklıklarının kaydedildiği ve halen ağır kış koşullarının sürdüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde, doğal yaşam alanlarında yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için yem bırakıldı.

Ardahan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yurdun büyük bölümünde havaların ısınmasına karşın halen kar örtüsüyle kaplı olan Göle ilçesindeki Dereyolu ve Dedekılıcı köyleri mevkiinde, hem etçil hem de otçul hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.

Göle Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı İlhan Gültekin’in da katıldığı yemleme çalışmasında Ardahan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Özgür Arslan başkanlığındaki ekip tarafından belirlenen noktalara sakatat, ot ve yem bırakıldı.

Kaymakam Koç, yaptığı açıklamada, Göle’de kış mevsiminin halen daha etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Doğadaki vahşi hayvanların kar ve soğuk hava nedeniyle bir şekilde beslenebilmeleri için yemleme çalışması yaptık. Bizim ecdadımız geçmişten beri sadece insanların beslenmesi için değil, birlikte yaşadıkları ve aynı doğayı paylaştıkları canlıların da hayatta kalmaları için bu hassasiyeti göstermiştir. Biz de bu hassasiyet kapsamında ilgili müdürlüğümüzce hazırlanan bu faaliyette hayvanlarımızın besinlerini tedarik edebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için bu çalışmayı yürütmekteyiz. Tüm Türkiye’de vahşi hayatın korunması anlamında faaliyetler devam ediyor. İnşallah doğa bilincinin arttırılarak insanların doğa ile birlikteliğinin devamı ve ormanlardaki vahşi hayvanların hayatlarını devam ettirebilmek için güzel bir vesile olur. Bu konuda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.