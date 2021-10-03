banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Vali Öner’den Posof Kaymakamı Çelik’e ziyaret

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ARDAHAN 03.10.2021, 10:02
Vali Öner’den Posof Kaymakamı Çelik’e ziyaret

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlar Kararnamesi ile Posof Kaymakamı olarak atanan Ahmed Çelik, görevine başladı. Vali Öner, beraberinde Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte Kaymakam Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Çelik ile bir süre makamda sohbet eden Vali Öner, görevinde başarılar diledi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P