Vali Öner’den Çıldır ziyareti

İlçe ziyaretleri kapsamında Çıldır ilçesini ziyaret eden Ardahan Valisi Hüseyin Öneri, ilçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Kaymakamlık makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Vali Öner, daha sonra Çıldır Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak sohbet etti.

Daha sonra yapımı 5 yıldır bitmeyen şimdi ise sona gelinen İlçe Entegre Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Vali Öner, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek ilçe ziyaretini sonlandırdı.