Vali Öner’den Çıldır ziyareti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner köy ziyaretleri çerçevesinde Çıldır ilçesine bağlı Karakale, Damlıca ve Yukarıcanbaz köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Beraberinde Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit ve ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile birlikte Karakale, Damlıca ve Yukarıcanbaz köylerine giden Vali Öner, köy konakları ve taziye evlerinde muhtarlar ve vatandaşlarımızla buluştu.

Vali Öner yaptığı konuşmada, Serhat ilçe Çıldır’a bağlı köylerimizi daha iyi tanımak, hem de vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntıları yerinde dinlemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatırken, köylerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi.

Köylerdeki eğitim, sosyal hizmetler, enerji, ulaşım, sağlık, asayiş ve güvenlik hizmetleri noktasında vatandaşlarla sohbette bulunan Vali Öner, daha sonra muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali, kendisine iletilen sorun, sıkıntı ve taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve imkânlar ölçüsünde gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimatlarda bulundu.

Vatandaşlar da sorun ve taleplerini bizzat anlatma fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek Vali Öner’e teşekkür ettiler.