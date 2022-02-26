Vali Öner ve Başkan Demir’den fabrika ziyareti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Faruk Demir, Sabri-Saniye Erdoğan Fabrikasında incelemelerde bulundu.

"İşsizliği azaltacağız"

Firma sahipleriyle istişarelerde bulunan Başkanı Demir, çalışanlarla yakından ilgilendi. Ardahan’daki işsizliği bitirmek noktasında kararlı olduğunu her platformda dile getiren Belediye Başkanı Faruk Demir, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Daha göreve gelmeden kamuoyu ile paylaştığımız projelerimiz arasında yer alan işsizliği azaltmak konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda şu anda içinde bulunduğumuz ve açılışına vesile olduğumuz, katkılar sunduğumuz Tekstil Fabrikamızın şehrimiz için büyük bir şans ve nimet olduğunu söylemeliyim. An itibariyle yüzlerce gencimiz burada ekmeğini kazanarak ailesini geçindiriyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz çok daha fazla hemşehrimizi fabrika bünyesinde istihdam ettirmek. Kentimizin kalkınması adına aralıksız mesai yapıyoruz.”

Fabrika gezisi sırasında açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Öner de “Ardahan Tekstil firmasının işletmecileri Taner Badem ve iş ortağı Mehmet Yıldız’a yatırımlarını Ardahan’da hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum. Şehrimizin genç ve kadın istihdamına önemli katkı sağladılar. Buradan yaşadıkları şehirlerde önemli başarılara imza atan Ardahanlı iş insanlarını ısrarla memleketlerine yatırım yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.