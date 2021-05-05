Vali Öner, trafik haftasında sürücülere maske dağıttı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla trafik denetimine katılarak sürücülere maske dağıttı.

Vali Öner, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Haya ve beraberindeki şube müdürleri ile birlikte Ardahan-Göle yolu mevkiinde oluşturulan yol kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. Durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla sohbet eden Vali Öner, can güvenlikleri için kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulunurken, dezenfektan ve maske hediye etti. Daha sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan emniyet kemerinin hayat kurtarıcı etkisi ve trafik kurallarına uymanın önemini anlatan ‘yaşam tüneli’ video gösterimini sürücü ve yolcularla birlikte izleyen Vali Öner, sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar dileyerek uğurladı.

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planında istenilen hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını belirten Vali Öner, şunları söyledi:

“Yaşam Tüneli diye adlandırdığımız, sürücü ve yayalara eğitim yoluyla farkındalık kazandırılmasına yönelik video gösterimi uygulamasını izledik. “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” ve “Emniyet Kemerimi Unutmam” mottoları bu yılki trafik haftası kutlamalarında özellikle uygulama yapan arkadaşlarımızın üzerinde durduğu bir konu. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda hedeflenen Trafik Güvenliği ve bilhassa trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılması hedeflerine ulaşmış olacağız inşallah.”