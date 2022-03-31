Vali Öner, Ramazan öncesi "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ramazan öncesi vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimlerinde bulundu.

Vali Öner, denetim faaliyetlerine katılarak yerinde incelemelerde bulunduğu marketlerde, yaklaşan Ramazan öncesi Ayçiçek yağı ve şeker başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin denetimini yaptı. Öner, tedarikinde son zamanlarda yaşanan hareketlilik dolayısıyla piyasalarda oluşabilecek fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önlemek amacıyla ildeki toptancılar, ulusal ve yerel marketler ile bu marketlere ait depolarda denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Reyonlarda, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı ayçiçek yağı ve şeker başta olmak üzere diğer gıda ürünlerinin yer alıp almadığını kontrol eden Vali Öner, market işletmecilerinden fiyat ve stok durumu hakkında bilgiler aldı.

Yapılan denetimlerde marketlerin, işyerlerinin reyonlarında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak kadar ürün bulunduğunu gözlemleyen Vali Öner, Ardahan’da stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluk olmamakla birlikte bilhassa Ramazan ayında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.