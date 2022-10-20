Vali Öner, muhtarlarla yemekte buluştu

Programda muhtarlarla sohbet ederek günlerini tebrik eden Vali Öner, şunları söyledi: "Muhtar, bizim yönetim sistemimizin en ücrada olan mihenk taşıdır. Demokrasilerde vatandaşlarımızın taleplerini, kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi, milletle devlet arasında köprü olunmasını çok değerli buluyorum, kıymetli muhtarlarımız da bu görevi icra ediyorlar. Tarihsel açıdan baktığımızda, 100 yılı aşkın bir süreçte kıymetli muhtarlarımız bu görevi, Cumhuriyet öncesinden başlayarak Cumhuriyet döneminde de her geçen gün artan bir önemle sürdürmüşlerdir. Bugün ilimizde de gerek mahalle muhtarlarımız, gerek köy muhtarlarımızla birlikte bu devlet ve millet arasındaki köprü olma vazifesi, yine bugün burada bulunan mahalle ve köy muhtarlarımızla birlikte yerine getirilmektedir. Bu noktada gerek valiliğimiz, gerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını en doğru şekilde muhtarlarımızdan öğrenmekte, bir anlamda da son dönemlerde, son konjonktürde yaşadığımız tecrübelerle muhtarlık kurumunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattı.”