Vali Öner, İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi ile Ardahan Tekstil Atölyesi inşaatında incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi ve Valilik İl Özel İdare bünyesinde yapımı devam Ardahan Tekstil Atölyesi inşaatında incelemelerde bulundu,

Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreter Vekili Şahin Demir ve Genel Sekreter Yardımcısı Ersoy Sütçü ile birlikte, Özel İdarenin merkezde bulunan asfalt, kilit parke ve bims üretim tesisine giden Vali Öner, tesiste çalışan personelle görüşerek, üretilen malzeme miktarı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Öner, Özel idarenin, bütün ekipleriyle birlikte iş programı çerçevesinde köy içleri ve köy yollarında devam eden çalışmalarını sezon sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hüseyin Öner, daha sonra beraberindekilerle birlikte Özel İdare tarafından projelendirilen ve (SERKA) Serhat Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle yapımına başlanan ’Ardahan Tekstil Atölyesi’ inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardahan Merkez Halilefendi Mahallesinde İl Özel İdaresine ait alanda yapımına başlanan ’Ardahan Tekstil Atölyesi’ içerisinde atölye alanı, idari bölüm ve depo bölümlerinin olacağı bina 2 kattan oluşacak ve toplamda 1.828 metre kapalı alanı bulunacak.