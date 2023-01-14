Vali Öner, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, esnaf ziyaretleri sırasında misafir olduğu esnafla çay içip bir süre sohbet etti.

Çarşı ve mahalle esnafına ziyaretlerini sürdüren Vali Öner, gün içerisinde meydan caddesi mevkiinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Öner, kendisine iletilen sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Sorun ve taleplerini bizzat anlatma fırsatı buldukları için Vali Öner’e ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, Vali Öner teşekkür etti.