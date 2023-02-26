Vali Öner, depremzedeleri ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile birlikte kente gelen depremzede vatandaşları ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Öner, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde evleri yıkıma uğradıkları için Hatay ve Malatya’dan sonra, Ardahan’da misafir edilen Çivit ve Karaca ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Depremzede aileleri ile bir süre görüşen Vali öner ve eşi, geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklarla da sohbet edip, oyuncak hediye ederek moral verdi.

Vali Öner yaptığı açıklamada, ’’Amacımız gelen vatandaşlarımızı en iyi şekilde misafir edebilmek. Çocuklarının eğitimden uzak kalmaması adına onları okula almaya başladık ve aldık. Sağlık ile ilgili sorunları var ise sağlık ekiplerimiz geliyor. Her alanda bütün kurumlarımız burayı ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyerek onlara çözüm üretmek adına bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Vali Öner ayrıca, depremzede ailelerin kente gelmesiyle birlikte onları kucaklayan, her türlü desteği sağlayan ve moral veren Ardahanlılara da teşekkür etti.