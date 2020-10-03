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Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Göle ilçesinde Şehit ailesi ve kadın esnaf ziyaretinde bulundu
ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER’İN EŞİ ZEHRA MİNE ÖNER, GÖLE İLÇESİNDE İKİ ŞEHİT AİLESİ VE İKİ KADIN ESNAFI ZİYARET ETTİ.
ARDAHAN 03.10.2020, 10:10
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Göle ilçesinde iki şehit ailesi ve iki kadın esnafı ziyaret etti.
Göle ilçesine giden Zehra Mine Öner, Şehitler Yakup Genç ve Recep Kılıç’ın ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Zehra Mine Öner, bir kez daha ailelerin acılarını paylaştı.
Zehra Mine Öner, Göle ilçe merkezinde esnaflık yapan manifatura işletmecisi Filiz Topçu ve giyim mağazası işletmecisi Zehra Azad’ı işyerlerinde ziyaret etti.
Kadın esnafların işlerinin durumu hakkında bilgiler alarak, girişimcilikleri dolayısıyla tebrik eden Zehra Mine Öner, kadınların iş hayatına atılmalarının önemli olduğunu söyledi ve bu işletmelerinin sayısının çoğalması temennisinde bulundu.
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