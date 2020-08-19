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Vali Hüseyin Öner, Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin açılışını yaptı
ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER, TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HİZMETE SUNULAN TARIM KREDİ MARKETİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
ARDAHAN 19.08.2020, 09:52
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Tarım Kredi Marketin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından marketi gezerek satışı yapılan bakliyat, yağ, un şeker ve diğer gıda ürünleri hakkında bilgi alan Vali Öner, ülkemizin çeşitli bölgelerinde üretimi yapılan yerli ürünlerin Tarım Kredi Market aracılığıyla uygun fiyata vatandaşa ulaştırılmasının önemli olduğunu belirterek marketin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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