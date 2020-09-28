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Vali Hüseyin Öner, Serhat Kalkınma Ajansı’nın 75. olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı

ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER, SERHAT KALKINMA AJANSI’NIN (SERKA) 75. OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI.

ARDAHAN 28.09.2020, 11:33
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Vali Hüseyin Öner, Serhat Kalkınma Ajansı’nın 75. olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 75. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı çalışma programı ve bütçesi ele alındı. Bununla birlikte SERKA’nın 2019 yılı bağımsız dış denetim raporu ile 2020 yılının ara faaliyet raporları kurula sunuldu. Toplantıda ayrıca fizibilite başvuruları ve devam eden projelerde COVİD-19’dan ötürü süre uzatımı talepleri değerlendirildi.

SERKA Dönem Başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’in ev sahipliğinde ki toplantıya, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ağrı Valisi Osman Varol, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir katıldı.

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