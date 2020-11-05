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Vali Hüseyin Öner, Öğretmen Evini denetledi

ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER, ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULUNDA DENETLEMEDE BULUNDU.

ARDAHAN 05.11.2020, 13:58
Vali Hüseyin Öner, Öğretmen Evini denetledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulunda denetlemede bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte Öğretmen Evi binasında incelemede bulunan Vali Öner, salonlar, konaklama odaları, yemekhane ve diğer bölümleri denetledi. Vali Öner, eksik gördüğü konularda yetkililere çeşitli talimatlarda bulundu.

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