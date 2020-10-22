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Vali Hüseyin Öner, Küçük Sanayi Sitesinde, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla Koronavirüs denetimi yaptı
ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER, İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN 81 İLE GÖNDERDİĞİ GENELGE KAPSAMINDA, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” SLOGANIYLA DENETİM FAALİYETİNDE BULUNDU.
ARDAHAN 22.10.2020, 14:06
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, Küçük Sanayi Sitesinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla denetim faaliyetinde bulundu.
Beraberindeki denetim ekipleriyle birlikte Sanayi Sitesindeki esnafı ziyaret eden Vali Öner, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.
Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Vali Öner, kurallara uyulması halinde Koronavirüs’ü daha hızlı yenebileceğimizi ifade etti.
Vali Öner ayrıca, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bir hafta boyunca sürecek olan denetimlerin Pazar gününe kadar aralıksız devam edeceğini kaydetti.
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