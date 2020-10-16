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Vali Hüseyin Öner, Kinzi Kalesi’ne bayrak çekilmesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı
ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER, MERKEZE BAĞLI BAĞDEŞEN KÖYÜ SINIRLARINDA Kİ KİNZİ KALESİ’NE BAYRAK ÇEKİLMESİ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDI.
ARDAHAN 16.10.2020, 18:42
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, merkeze bağlı Bağdeşen köyü sınırlarında ki Kinzi Kalesi’ne bayrak çekilmesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Köy muhtarlığı ve derneğin girişimleriyle Kinzi Kalesi’ne, Vali Hüseyin Öner, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Özdemir ve köy halkının katılımı ile Şanlı Türk bayrağı çekildi.
Programda konuşan Vali Öner, devletimizin ve milletimizin bağımsız ve hür oluşunun sembolü olan Şanlı bayrağımızın Kinzi Kalesi’ne çekilmesinden gurur duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Vali Öner, bayrağın göndere çekilmesinin ardından Kinzi Kalesi’ni gezdi.
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