Vali Hüseyin Öner, Göle ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, Göle ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte Göle’ye giden Vali Öner, Kaymakamlığı ziyaret ederek, ilçenin yeni Kaymakamı Haluk Koç’a görevinde başarılar diledi.

Kaymakamlık makamında bir süre ilçenin genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmasının ardından Vali Öner daha sonra, İlçe Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı İlhan Gültekin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunana Vali Öner, Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve temizlik konularına dikkat edilmesi yönünde bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Vali Öner, İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek personelle görüştü, asayiş ve güvenlik başta olmak üzere Koronavirüs denetimleri hakkında bilgi aldı.