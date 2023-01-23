Vali Hüseyin Öner, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Kent genelinde esnaf ziyaretlerini sürdüren Vali Hüseyin Öner, Merkez Camii mevkiinde ki esnaflardan hırdavat ve sobacılık üzerine işletmecilik yapan Seyfidar Kaya ve market ve şarküteri üzerine işletmecilik yapan Orhan Yıldız’ı iş yerlerinde ziyaret etti.

Ziyaret ettiği esnaflar ile çay eşliğinde sohbet ederek, işlerinin durumu hakkında bilgi alan Vali Öner, esnaflara hayırlı işler diledi. Sorun ve taleplerini bizzat anlatma fırsatı buldukları için Vali Öner’e ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, Vali Öner’e teşekkür ettiler.