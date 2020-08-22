Vali Hüseyin Öner, eğitim-öğretim yılı açılışı öncesi okul incelemelerinde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışı öncesi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte gittiği okullarda incelemelerde bulunan Vali Öner, eğitim-öğretimi aksatacak sorunların yaşanmaması için gördüğü eksikliklerin ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında talimatlarda bulundu.