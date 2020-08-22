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Vali Hüseyin Öner, eğitim-öğretim yılı açılışı öncesi okul incelemelerinde bulundu
ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER, 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI ÖNCESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE SALİM DURSUNOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
ARDAHAN 22.08.2020, 10:53
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışı öncesi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte gittiği okullarda incelemelerde bulunan Vali Öner, eğitim-öğretimi aksatacak sorunların yaşanmaması için gördüğü eksikliklerin ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında talimatlarda bulundu.
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