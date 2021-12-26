Uzunkaya yeniden başkan seçildi

Çıldır Muhtarlar Derneği başkanlığına yeniden Arif Uzunkaya seçildi.

Çıldır Muhtarlar Derneğinin, Olağan Genel Kurulu toplantısı Çıldır Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplam 35 muhtarın oy kullandığı genel kurulda 18 oy alan Eşmepınar köyü muhtarı Arif Uzunkaya yeniden Muhtarlar Derneği Başkanı seçilirken rakibi Dural Karahan ise 17 oy aldı. Genel kurul çoğunluğun sağlanmasının ardından divan seçimi ve saygı duruşunun ardından seçime geçildi. Seçimde 35 muhtar oy kullanırken büyük bir çekişme yaşandı. Her iki muhtarda son oya kadar başkanlık için şansını zorladı.Rakibinden bir oy fazla alan Arif Uzunkaya yeniden Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası her iki muhtarda birlik ve beraberlik çağrısı yaparak objektiflere poz verdi.