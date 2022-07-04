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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin.
Urema yaylası görsel şölen oluşturuyor
Ardahan’ın Posof ilçesi Urema yaylası her mevsim olduğu gibi bu yılda görkemli şeklini korumaya devam ediyor. Yükseklik derecesi Posof ta ki diğer yaylalardan farklı olduğu için işte Temmuz ayında bile bulunan kar ayrı bir güzellik katıyor.
ARDAHAN 04.07.2022, 14:15
Ardahan’ın Posof ilçesi Urema yaylası her mevsim olduğu gibi bu yılda görkemli şeklini korumaya devam ediyor. Yükseklik derecesi Posof ta ki diğer yaylalardan farklı olduğu için işte Temmuz ayında bile bulunan kar ayrı bir güzellik katıyor.
Doğan güzelliklere yaylaya çıkan köylülerin hayvanları ise daha bir renk katıyor. Bu renklere bitkisel renklerde katılınca adeta bir renk armonisi oluşturuyor.