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Urema Yaylası doğal güzelliğini koruyor
ARDAHAN’IN SERHAT İLÇESİ POSOF’UN UREMA YAYLASI SICAKLARA RAĞMEN YEŞİLLİĞİNİ KORUYOR.
ARDAHAN 15.09.2020, 12:22
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Ardahan’ın Serhat ilçesi Posof’un Urema yaylası sıcaklara rağmen yeşilliğini koruyor.
Yaklaşık 25 gündür yağmur yağmamasına rağmen 2 bin 600 rakımlı Urema yaylasındaki yeşillikler hala aynı durumda görsel güzelliğini koruyor. Bazı köyler yayladan inseler de yaylada kalan aileler de doğanın tadını çıkarmaya devam ediyor.
Değişik çiçek türlerini de barındıran yayla da çiğdemler de açmaya başladı. İlkbahar ve sonbahar da açan çiğdemler ayrı bir güzellik sergiliyor. Yollarının da onarıldığı Urema yaylasında artık çamur sorunu da kalmadı. Urema yaylasının diğer özelliği ise sadece iki renkle kapanıyor. Kar yağınca beyazla kaplanıyor, kar eriyince de yeşillikle süsleniyor.
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