Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde Kafkaseli Gıda, "yılın en iyi yöresel lezzet markası" seçildi

Türkiye Marka Zirvesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 5’inci Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu.

İş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasından önemli isimler yer aldığı, farklı sektörlerden temsilcilerin halk oylamasıyla ödüle layık görüldüğü gecede Ardahan’dan Kafkaseli gıda en iyi yöresel lezzet marka ödülü’ne layık görüldü.

Kazananların organizasyonun resmi web sitesi üzerinden halk oylamasıyla belirlendiği ödüllerde Kafkaseli gıda, yılın en iyi yöresel lezzet markası oldu. Ödülü, törene katılan Kafkas eli gıda sahibi Kadir Özer teslim aldı.

Kafkaseli Gıda, Ardahan’da geleneksel yöntemlerle üretilen başta bal ve arı ürünleri olmak üzere, organik ürünleri tüketiciyle buluşturmak adına kuruldu. Bölgenin başarılı girişimcilerinden Kadir Özer tarafından kurulan Kafkaseli markası Ardahan’ın coğrafi işaretli ürünü olan Bal’ını Ardahan Markası ile farklı bir konseptle kolonya haline getirerek her eve girmeye çalışmakta. Aynı zamanda Ardahan’da üretimi yapılan doğal ürünler alanında marka konumunu güçlendirerek sürdürmek ve sonrasında da tüm dünyaya bu ürünleri pazarlamayı hedefleyen Özer, kurumsal çalışmalarına da ara vermeden devam etmekte.