Türkgözü Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu

Alınan bilgiye göre, Türkiye tarafındaki görevliler 24 saat aralıksız görev yaparken, Gürcistan tarafında aynı hareketlilik olmadığı için araçların geçişi zaman alıyor. Gürcistan tarafında tırların durdurulacağı kadar park alanı bulunmadığı için de geçişlerde aksamalar yaşanıyor. Tır sürücüleri, bu durumdan çok şikayetçi olduklarını belirterek gece bile araçlarında kaldıklarını söyledi.