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TEMA Vakfına bağış şartıyla uzlaştılar

Ardahan’da kişilerin huzur ve sükununu bozma olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı, müşteki ve şüpheli ile görüştü. Müşteki H.K. şüpheli U.A.’nın Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfına (TEMA) 5 bin TL bağışlaması karşılığında uzlaştılar.

ARDAHAN 20.09.2021, 13:59
TEMA Vakfına bağış şartıyla uzlaştılar

Ardahan’da kişilerin huzur ve sükununu bozma olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı, müşteki ve şüpheli ile görüştü. Müşteki H.K. şüpheli U.A.’nın Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfına (TEMA) 5 bin TL bağışlaması karşılığında uzlaştılar.

Davacı H.K. 6 Haziran 2021 tarihinde U.A. hakkında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” iddiasıyla davacı oldu. Bunun üzerine U.A. hakkında “kişilerin huzur ve sükununu bozma“ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasının Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilmesi ardından, taraflar uzlaştırmacı Ülker Uğurlu tarafından bir araya getirildi. Müşteki H.K. ülkemizde bu sene yaşanan orman yangınları nedeniyle TEMA vakfına 5 bin TL bağış yapması halinde U.A. ile uzlaşacağını talep etti. Şüpheli U.A. bu talebi yerine getirerek TEMA Vakfı hesabına 5 bin TL bağışında bulundu.

Uzlaştırma ile taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaştılar.

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