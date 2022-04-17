Taşdeğirmen köyünden iftar programı

Ramazan ayı münasebetiyle Çıldır Taşdeğirmen köyünde iftar programı düzenlendi.

Taşdeğirmen köyü taziye evinde gerçekleştirilen iftar programına Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Fatih Bayram ve beraberindeki ekibi, Taşdeğirmen köyü muhtarı Özcan Korkmaz ve vatandaşlar karşıladı. Sonrasında taziye evinde Taşdeğirmenli vatandaşlarla iftar programına geçildi. Yemek sonrası köylülere hitap eden Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, köylülerin Ramazan-ı Şerifleri tebrik ederek, misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.