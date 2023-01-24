Sosyal bilimler öğrencileri minikleri kucakladı

Çıldır MYO ve Sosyal Bilimler MYO akademik idari personeli ve öğrencileriyle birlikte, Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan İlkokulu ve Gölbelen İlkokulu ziyaret edildi.

Yapılan ziyaret, minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Öğrenciler, üniversite personel ve öğrencileriyle birlikte keyifli ve güzel vakit geçirdiler. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız’a ve okulların öğretmenlerine misafirperverlikleri için teşekkür edildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından etkinlik son buldu.