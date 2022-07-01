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Sınır kapısında yolun dar olması geçişleri zorlaştırıyor

Uzun zamandır kapalı olan Posof Türkgözü sınır kapısı açılmasına rağmen yolun dar olması özellikle Tır sürücülerini zor durumda bırakıyor.

ARDAHAN 01.07.2022, 13:32
Sınır kapısında yolun dar olması geçişleri zorlaştırıyor

Uzun zamandır kapalı olan Posof Türkgözü sınır kapısı açılmasına rağmen yolun dar olması özellikle Tır sürücülerini zor durumda bırakıyor.

Sınır kapısına giden yolun asfalt olmasına rağmen dar olması nedeniyle Tır’ların geçişlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Sınıra yakın mevkide karşılaşan tırlar çarpışmamak için kenardan gitmeye çalışırken kayarak tamamen devrileceği sırada durarak devrilmeden son anda kurtuldu. Tır’ın arka yüklü bölümü yan yattığı için kurtarıcı araçlar çağrılarak 2 saatlik bir çalışma sonunda kurtarıldı.

İş makinelerinin kurtarma çalışmalarından dolayı yol 2 saat kapanınca yolda ki araç kuyruğu da 2 kilometre uzadı.

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