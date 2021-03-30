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Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

Ardahan’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

ARDAHAN 30.03.2021, 20:47
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

Ardahan’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ayrı ayrı adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen V.P, M.Ç, M.A. ve C.Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi, 4 cep telefonuna da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı "silah kaçakçılığı" iddiasıyla tutukladı.
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