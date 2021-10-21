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Serhat Ardahanspor’a Yeni Başkan

2021-2022 Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 3. Grupta mücadele edecek olan Serhat Ardahanspor’da uzun süredir devam eden başkanlık krizi, Aykut Karagöz’ün göreve talip olmasıyla çözüldü.

ARDAHAN 21.10.2021, 09:48
Serhat Ardahanspor’a Yeni Başkan

2021-2022 Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 3. Grupta mücadele edecek olan Serhat Ardahanspor’da uzun süredir devam eden başkanlık krizi, Aykut Karagöz’ün göreve talip olmasıyla çözüldü.

Mevcut Başkan Fevzi Bozkurt’un görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler yeni bir adaya çevrilmişti. Serhat Ardahanspor’da maddi açıdan güçlü bir başkan arayışları başlamıştı.

Bölgesel Amatör Lig’in başlamasına kısa bir süre kala Ardahan Çıldır ilçe bağlı Güvenocak Köyünden işadamı Karagöz Group’un sahibi Aykut Karagöz takıma sahip çıkarak taraftarları sevindirdi. Aykut Karagöz teknik ekibi oluşturarak, futbolcu arayışlarını sürdürüyor.

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