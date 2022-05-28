’Sararmış Yapraklar’ müzikli şiir dinletisi düzenlendi

23 Şubat İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri tarafından ’’Sararmış yapraklar’’ isimli müzikli şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Okulun toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen dinletiye öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, okulun 4’üncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan şiir dinletisi veliler tarafından da pür dikkat izlendi. Öğrenciler günler öncesinden yapmış olduğu hazırlıkların karşılığını salonda gösterdikleri performansla ve velilerin alkışlarıyla aldılar.

Program sonunda dinleti ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul müdürü Gürbüz Yıldız, ’’Minik yavrularımızın dilimizi güzel ve daha düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek, toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ile özgüven kazandırmanın ve dilimizin en güzel ifade şekillerinden biri olan şiir sanatına ilgi duymayı özendirmek ve bu tür programlarla mümkün oluyor. Gecede emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyorum’’ dedi.