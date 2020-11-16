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Şap hastalığı, hayvanları ve sahiplerini olumsuz etkiledi

Ardahan’ın Posof ilçesinde hayvanlarda oluşan şap hastalığı hayvanlara ve sahiplerine sıkıntılı anlar yaşatıyor.

ARDAHAN 16.11.2020, 13:47
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Şap hastalığı, hayvanları ve sahiplerini olumsuz etkiledi

Ardahan’ın Posof ilçesinde hayvanlarda oluşan şap hastalığı hayvanlara ve sahiplerine sıkıntılı anlar yaşatıyor.

Hastalık için başlatılan aşı seri bir şekilde devam ederken aşılama yapılmayan köylerde olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer aşı yapılmayan köylere de en kısa zamanda tamamlanacağı müjdesini verdiler.

Kaymakam Murat Mete konu ile yakından ilgilendiklerini ve bazı köyleri bu konuda karantinaya aldıklarını belirterek kısa zamanda tedavilerin tamamlanacağını belirtti.
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